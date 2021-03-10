Климатологи оценили риски наступления в России катастрофически долгого лета

Ученые из Китайской академии наук спрогнозировали увеличение продолжительности лета в Северном полушарии. Уже в 2100 году жара в России и других странах может установиться примерно на полгода, предупреждают они. Разбираемся, насколько точны прогнозы китайских специалистов.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прощай, холода?

По мнению китайских ученых, без мер по смягчению последствий изменения климата зима, весна и осень в Северном полушарии будут сокращаться. Такой вывод они сделали на основании исследования, которое показало, что в период с 1952 по 2011 год продолжительность лета выросла с 78 до 95 дней. Зима, в свою очередь, сократилась с 76 до 73 дней. Количество весенних дней уменьшилось с 124 до 115, а осенних – с 87 до 82.

Ученые отметили, что наиболее серьезные изменения произошли в Средиземноморском регионе и Тибетском нагорье. По расчетам авторов исследования, такими темпами в Северном полушарии в 2100 году лето будет длиться почти полгода.

"Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления", – утверждают китайские специалисты.





Юпинь Гуан один из авторов исследования Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья. Например, у птиц меняется характер миграции, у растений нарушаются периоды цветения и плодоношения. Такие фенологические изменения создают несоответствие между животными и их источниками пищи, нарушая экосистему.

При полугодовом лете непросто придется и аллергикам. Более длительный период цветения приведет к тому, что люди будут вдыхать больше пыльцы. От затяжной жары в Северном полушарии также серьезно пострадает сельское хозяйство, указывают исследователи. Кроме того, существует опасность расширения ареала обитания комаров – переносчиков болезней.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Остановить беду

Научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля Сергей Семенов в разговоре с Москвой 24 отметил, что переходные периоды между зимой и летом действительно сокращаются.

"Чтобы понять, насколько тенденция устойчива, нужно еще некоторое время следить за данными. Потому что одно дело – это расчеты на моделях, а другое – факты с метеостанций. Пока китайские ученые осторожно подтверждают точку зрения о сокращении переходных периодов между зимой и летом. Но именно осторожно", – подчеркнул Семенов.





Сергей Семенов научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля То, насколько станет теплее, зависит не только от ситуации в климатической системе. А еще и от того, насколько мы в нее будем закидывать парниковые газы. Если их объемы будут очень большими, то среднеглобально потеплеет на 3–4 градуса. Если разумными – примерно на 1,5–2 градуса.

Сильнее всего от такой ситуации пострадают жители севера России, считает Семенов. Это скажется и на местном хозяйстве, и на природных системах.

"Изменения климата, которые наблюдаются с середины 20 века, – почти полностью это влияние выброса в атмосферу парниковых газов. То есть вина человека. Никто не спорит, что к такой ситуации привела наша деятельность", – констатирует эксперт.

К сожалению, целиком избавиться от выброса парниковых газов невозможно, продолжает климатолог. Все потому, что существуют производства, которые не смогут работать на солнечных или ветровых источниках питания.

"Самая главная проблема – энергетика. Чтобы ее получить, сжигается ископаемое органическое топливо. Это мазут, уголь, газ, выбросы транспорта. Если мы научимся более экологично отапливать большие города и более экономно расходовать энергию там, где она интенсивно расходуется, влияние человека на изменения климата удастся снизить", – говорит собеседник Москвы 24.

Семенов добавил, что в случае полной победы над проблемой парниковых газов сама атмосфера способна полностью восстановиться. Но пока там погибнут все выброшенные человеком вещества, может пройти сотня лет. Более того, эффект от этого планета тоже почувствует далеко не сразу, считает эксперт.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

А потеплеет ли?

Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов заявил Москве 24, что вместе с моделью китайских ученых существует вариант изменения климата из-за замедления течения Гольфстрима. В такой ситуации может наступить не затяжное лето, а новый ледниковый период.

"Сейчас Гольфстрим обогревает Европу и Россию в частности. Из-за глобального потепления растают ледники Гренландии, произойдет опреснение течения. Уже сейчас оно замедлилось беспрецедентным образом за последние тысячу лет. В будущем Гольфстрим может развернуться на юг и перестать нас обогревать", – объясняет Карнаухов.





Алексей Карнаухов старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований Тогда температура в той же Москве или Санкт-Петербурге не то что не поднимется, а опустится только из-за остановки Гольфстрима на 20–25 градусов. Ранее такое уже случалось, тогда погода в столице напоминала нынешнюю Гренландию.

Карнаухов отметил, что две разные теории изменения климата не противоречат, а дополняют друг друга. По словам ученого, остановка Гольфстрима – одна из возможных неприятностей в результате глобального потепления наряду с другими природными катаклизмами.

"Самым пугающим параметром глобального потепления на самом деле является психологический фактор. По результатам опроса общественного мнения в США, 80% населения безразлично то, что будет происходить с планетой после их смерти. А если им все равно, то их невозможно напугать вероятными последствиями изменения климата", – говорит собеседник Москвы 24.

По словам Карнаухова, человечество еще не прошло точку невозврата в плане снижения рисков. Но проекты, которые способны изменить ситуацию с тем же Гольфстримом, могут стоить сотни миллиардов, а то и несколько триллионов долларов. Однако последствия климатических сдвигов могут обойтись странам гораздо дороже, резюмировал эксперт.