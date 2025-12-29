Форма поиска по сайту

Юрист Георгиева: блогеру, у которого изъяли львенка, грозит дело о жестоком обращении

Юрист рассказала, что грозит блогеру, у которого изъяли львенка

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В отношении блогера Дмитрия Котова, у которого изъяли больного львенка, могут возбудить уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

"Согласно части 1 (статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". – Прим. ред.), могут быть назначены штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года, ограничение свободы до 1 года, арест до 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет", – перечислила эксперт.

Если же в действиях Котова выявят садистские методы, дело переквалифицируют, и в таком случае срок лишения свободы может достигать 5 лет.

При этом блогер содержал дикое животное в квартире, снимая его на видео. Георгиева напомнила, что это само по себе является несоблюдением закона, который запрещает использовать таких зверей в культурно-зрелищных целях вне специально оборудованных мест. Это также нарушает санитарные нормы и права других жильцов на тишину и безопасность.

Вместе с тем держать львов в жилых квартирах запрещает распоряжение правительства РФ. В таком случае соседи могут пожаловаться в управляющую компанию или совет дома, а при бездействии – в Роспотребнадзор, полицию или прокуратуру.

По словам эксперта, также возможно обращение в суд с иском о компенсации морального вреда.

"Ключевое значение имеет заключение ветеринарной экспертизы о степени тяжести вреда, причиненного животному. Если подтвердятся тяжкие повреждения, штрафом дело не ограничится", – заключила Георгиева.

Блогер размещал видео с хищником, возраст которого составляет 2,5 месяца, в соцсетях. В ночь на 25 декабря он передал львицу волонтерам в критическом состоянии. Первичный осмотр позволил выявить у хищника переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани.

Позднее выяснилось, что львица больна лейкемией. Врачи считают, что травмы животного стали результатом неправильных условий содержания и кормления. Котов признал свою вину, пообещав, что будет участвовать в реабилитации животного, пожертвовал деньги на лечение и заявил о готовности вложиться в строительство вольера.

Обстоятельства случившегося изучают следователи. Рассмотрению подлежит в том числе то, как блогер приобрел львенка.

В настоящее время животное находится в подмосковном парке львов "Земля прайда". Глава приюта Виктор Агафонов уточнял, что состояние животного оценивается как стабильно тяжелое.

Хозяин львенка с повреждением позвоночника признал вину

