Хозяин львенка с повреждением позвоночника признал вину

Бывший владелец львицы, блогер Дмитрий Котов признал свою вину, пообещав, что будет участвовать в реабилитации животного. Он уточнил, что все травмы львицы были получены в результате лейкемии.

Ветеринары диагностировали у животного переломы лап, повреждение позвоночника и истощение костной ткани. Врачи считают, что это результат неправильных условий содержания и кормления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

