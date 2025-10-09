В Москве спасен застрявший за батареей эублефар

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Москве спасли эублефара (леопардового геккона. – Прим. ред.), который застрял за батареей. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Информация об инциденте поступила спасателям днем 9 октября. Выяснилось, что хозяева животного захотели сделать генеральную уборку в вольере эублефара. В результате ящерица выползла и спряталась в закладной стакан стояка отопления, застряв там вверх хвостом.

Самостоятельно вытащить животное у хозяев не получилось, поэтому они вызвали спасателей. На место происшествия прибыл расчет аварийно-спасательного отряда № 6 столичного пожарно-спасательного центра.

Чтобы эублефар не перегрелся в процессе спасательной операции, специалисты положили в закладной стакан лед. В результате менее чем за полчаса животное вытащили из батареи и передали хозяевам. Уточняется, что ящерица не получила травм.

Ранее спасатели четыре дня доставали кошку, застрявшую в стене жилого дома на улице Куусинена в Москве. Жильцы обратились к ним после того, как услышали мяуканье за стеной.

В результате животное было обнаружено в вентиляционной шахте на глубине 36 метров. Жильцы квартиры на первом этаже разрешили пробурить дыру в стене своей квартиры. Спустя время животное удалось достать, напоить водой и передать в пункт размещения отряда.