Спасатели освободили кошку, застрявшую на 4 дня в стене дома в Москве

Спасатели четыре дня доставали кошку, застрявшую в стене жилого дома на улице Куусинена в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале отряда "СпасРезерв".

На видеокадрах видно, как специалисты просверлили дыру в стене ванной комнаты и извлекли животное.

Жильцы дома обратились к спасателям еще 29 сентября после того, как услышали мяуканье за стеной. По прибытии специалисты получили доступ в квартиры на пятом и седьмом этажах, а также на чердак.

На следующий день они вместе с представителем жилищника Хорошёвского района проверили вентиляционные шахты, где нашли кошку на глубине 36 метров. При этом достать животное на тот момент не представлялось возможным.

После этого жильцы квартиры на первом этаже, на уровне которого была кошка, разрешили пробурить дыру в стене своей квартиры. Сначала спасатели сделали три отверстия. В результате в ночь на 3 октября животное удалось достать, напоить водой и передать в пункт размещения отряда. Утром кошку перевезли в ветклинику.

