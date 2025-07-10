Питомца, привязанного к машине в Химках, спасли от жары

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

В Химках нашли привязанного к заднему колесу машины пса Балу. Его оставили на жаре, сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова волонтера Ольги.

По словам женщины, собаку к чужой машине привязал неизвестный мужчина. До этого человек долго рассматривал автомобиль.

Из-за аномальной жары Балу был вынужден прятаться под машиной. Мужчина не оставил псу даже воды.

Неравнодушная пара отвязала собаку и забрала ее к себе домой. Они отмыли Балу и подметили, что за ним долгое время не ухаживали. На животном было много клещей. Чтобы проверить здоровье Балу, пара отвезла его к ветеринару.

Личность оставившего собаку у машины человека неизвестна. Однако волонтеры составили на него заявление о жестоком обращении с домашними животными.

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