10 июля, 18:44Происшествия
Питомца, привязанного к машине в Химках, спасли от жары
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
В Химках нашли привязанного к заднему колесу машины пса Балу. Его оставили на жаре, сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова волонтера Ольги.
По словам женщины, собаку к чужой машине привязал неизвестный мужчина. До этого человек долго рассматривал автомобиль.
Из-за аномальной жары Балу был вынужден прятаться под машиной. Мужчина не оставил псу даже воды.
Неравнодушная пара отвязала собаку и забрала ее к себе домой. Они отмыли Балу и подметили, что за ним долгое время не ухаживали. На животном было много клещей. Чтобы проверить здоровье Балу, пара отвезла его к ветеринару.
Личность оставившего собаку у машины человека неизвестна. Однако волонтеры составили на него заявление о жестоком обращении с домашними животными.
Ранее юрист Вадим Штуль разъяснил, какие санкции могут применить к людям за нарушения при содержании питомцев. Если животное погибло или получило серьезные увечья из-за действий человека, ему может грозить тюремный срок от трех лет, по словам эксперта. За причинение серьезного вреда – штраф размером от 5 до 15 тысяч рублей.
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