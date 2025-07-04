Юрист Вадим Штуль объяснил, за что могут наказать владельца животного

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За нарушения при содержании домашних животных могут грозить большие штрафы или даже уголовная ответственность. Об этом Москве 24 рассказал юрист Вадим Штуль.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила повысить штрафы за нарушения правил содержания домашних животных почти в двадцать раз. Правительство РФ в своем отзыве в целом поддержало законопроект, однако указало на необходимость его доработки. По мнению экспертов кабмина, большие штрафы сами по себе не гарантируют соблюдение законодательства, сообщила "Российская газета".

Однако юрист убежден, что более весомое наказание побудит владельцев ответственно следить за питомцами.

"В частности, убирать за ними на прогулке или вовремя принимать меры, когда соседи жалуются на регулярный вой собаки. Ведь это очень мешает остальным, особенно если в соседней квартире есть маленькие дети", – отметил Вадим Штуль.





Вадим Штуль юрист Сейчас, если собака кого-то укусит, штраф для физических лиц согласно статье 8.52 КоАП РФ составит от 10 до 30 тысяч рублей. А если владелец не убирает за питомцем на прогулке, наказание составит от 1,5 до 3 тысяч.

Кроме того, хозяевам животных грозит ответственность за их самовыгул. Конкретно в столице, согласно статье 5.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч рублей. При этом каждый регион в этом отношении устанавливает наказания самостоятельно, пояснил эксперт.

Тот же принцип действует и в плане нарушения питомцем режима тишины. К примеру, в Москве владельца воющей с 23:00 до 07:00 собаки могут оштрафовать на 1–2 тысячи рублей, отметил юрист.

Самое серьезное наказание, по его словам, предусмотрено за жестокое обращение с животными. Мера ответственности зависит от тяжести увечий, нанесенных питомцу.





Вадим Штуль юрист За жестокое обращение с животными, не повлекшее их гибель или причинение серьезного вреда, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Уголовная ответственность наступает в случае гибели или серьезных увечий. Такие действия наказываются вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что причиной постоянного лая собаки может быть недостаток физической активности. Кроме того, при помощи лая животное может выражать испуг, пояснил специалист.

