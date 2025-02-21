Кинолог Голубев: собака может лаять из-за недостатка физической нагрузки

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Собака может постоянно лаять, так как ей не хватает физической активности, сообщает "Радио 1" со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

"Если собака мало гуляет, хозяин не уделяет ей свое время, питомец будет искать себе занятие самостоятельно. Таким занятием может стать вой и лай. Любой посторонний шорох будет вызывать лай у собаки, благодаря такому поведению она будет привлекать к себе внимание", – уверен специалист.

Кроме того, при помощи лая животное может выражать свой испуг. Так могут поступать те питомцы, которые имели неприятный опыт в прошлом, а также пугливые собаки, когда находятся в стрессе. В целом животное может так реагировать на практически все: неизвестную обстановку, шум за окном, окружение и другие раздражители, сказал Голубев.

Животное может лаять, защищая свою территорию, еду и хозяев. Если собака живет в многоквартирном доме, то посторонний шум может исходить из лифта, от соседей, с улицы либо просто из-за двери. Все это будет побуждать собаку как-то реагировать, сказано в материале.



Чтобы справиться с проблемой, нужно исключить возможные проблемы со здоровьем питомца. Потом стоит пересмотреть свой подход к воспитанию – если животное боится оставаться дома без хозяина либо есть другие источники стресса, то лучше постараться убрать источник возбуждения, уточнил специалист.

Кроме того, хотя бы раз в день собаку нужно выводить на улицу и подвергать физическим нагрузкам или активным играм. Хорошим решением, по словам Голубева, будет покупка игрушек – конга или собачьих шахмат. Так получится занять животное игрой, чтобы питомец не искал развлечение сам, сказал эксперт.

"Если скорректировать поведение самостоятельно у вас не получается, обратитесь за помощью к специалисту. Возможно, вам потребуется разучить специальную команду, по которой питомец будет переставать лаять, или выбрать другие методы отвлечения от лая", – отметил он.

При этом специалист не советует ругать собаку за лай, так как это может лишь усугубить ситуацию.

Ранее юристы предупредили владельцев собак о том, что ответственность за нарушение тишины регулируется региональными нормами. Обычно это время ограничено промежутком между 23 и 7 часами. В Москве штраф за нарушение тишины составит до 2 тысяч рублей, а в Московской области – до 3 тысяч.

Если человека беспокоит лай соседской собаки, то ему стоит собрать доказательства, а также вызвать полицию, которая примет меры. В случае повторения гражданин может подать в суд иск о компенсации. При этом юристы советуют сначала попробовать решить вопрос мирно.

