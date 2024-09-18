Хозяин забытой в столичном магазине собаки разбил витрину, чтобы забрать животное

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На северо-востоке Москвы 27-летняя женщина и ее 31-летний сожитель выбили стеклянную дверь магазина ради спасения своей собаки, сообщает "Московский комсомолец"

Инцидент произошел вечером 15 сентября, когда пара выгуливала 3-летнего шпица по кличке Тоша без поводка. Около 22:50 они зашли в магазин, оплатили товары, после чего ушли. Уже на обратном пути пара поняла, что они оставили собаку в магазине, который к тому времени закрылся.

Сотрудник торговой точки открыл дверь хозяевам животного и позволил зайти в магазин мужчине, однако собаку они не нашли. Некоторое время пара искала шпица в парке и во дворах ближайших домов, пока не услышала лай из магазина.

Хозяевам пса удалось позвонить сотруднику торговой точки, однако тот сказал ждать утреннего открытия магазина. В результате мужчина разбил стеклянную дверь магазина, после чего сожители со спасенным питомцем сами дождались полицию. Теперь им придется заплатить административный штраф в размере 1 тысячи рублей и моральную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

В конце августа двое мужчин украли собаку из магазина "Детский мир" в Химках, которую спустя три дня нашли в рабочем общежитии в подмосковной Малаховке. Перед этим животное перенесло сложную операцию. Как позже рассказал хозяин спаниеля, собаке предстоит пройти обследование в ветклинике, так как она не успела восстановиться после сложной операции.

