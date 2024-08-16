Житель Москвы украл собаку ради выкупа и попал в психиатрическую больницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Троицкий суд Москвы отправил на принудительное лечение в психбольницу мужчину, который нанял людей для похищения соседской собаки и требовал биткоин за ее выкуп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Так, в июне 2021 года житель Москвы гулял вместе со своей женой и собакой породы бигль по кличке Лео. К ним присоединилась еще одна пара с собакой. Тогда мужчина и рассказал другому собачнику о том, что дорожит своим биглем. Последний порекомендовал ему не рассказывать это малознакомым людям, так как пса могут украсть и попросить выкуп. Москвич заверил, что в этом случае он готов заплатить выкуп за своего питомца.

Незадолго до начала 2022 года он узнал, что малознакомый мужчина, который вступал с ним в диалог, спрашивал у их общего знакомого о наличии и работе видеокамер на заборе возле дома хозяина бигля. В связи с этим в январе житель Москвы стал гулять со своим псом в другом месте. Об этом узнал незнакомец и начал настойчиво напрашиваться на совместную прогулку, однако тот не согласился на это.

Спустя месяц москвич пошел с биглем гулять в парк, но там на него напали двое мужчин азиатской внешности, избив и похитив пса, за которого впоследствии потребовали выкуп в размере одного биткоина. В феврале 2022 года его стоимость по курсу ЦБ составляла выше 40 тысяч долларов.

Однако в процессе расследования был задержан мужчина, интересовавшийся видеокамерами. Оказалось, что он "страдает хроническим психическим расстройством в форме органического расстройства личности в связи со смешанными заболеваниями, а также синдромом зависимости от нескольких психоактивных веществ".

Кроме того, во время проведения обыска у него обнаружили наркотики. В результате суд отправил его на принудительное психиатрическое лечение в больницу. Несмотря на то что мужчина подал апелляцию на приговор и просил заменить ему стационар на амбулаторное лечение, Мосгорсуд отказал в удовлетворении этой просьбы. Тогда тот решил направить жалобу в кассацию, рассмотрение которой пока не назначено.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что за кражу чужого питомца грозит административная или уголовная ответственность, а также денежный штраф. Кроме того, хозяин животного может отсудить у грабителя материальную компенсацию за моральный ущерб.

Например, за присвоение собаки могут привлечь к уголовной ответственности по статье 158.1 УК РФ ("Кража"), если ущерб оценен в сумму более 1 000 рублей – за это грозит штраф до 80 тысяч. Если кража совершена группой лиц по предварительному сговору, то квалификация наступит по части второй статьи 158 УК РФ и наказание может достигнуть штрафа до 200 тысяч рублей или лишения свободы до пяти лет.

