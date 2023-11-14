Юрист напомнила об уголовной ответственности за кражу домашнего животного

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

За кражу чужого питомца грозит административная или уголовная ответственность, а также денежный штраф. Кроме того, хозяин животного может отсудить у грабителя материальную компенсацию за моральный ущерб, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.

Ранее в столичном районе Марьино стаффордширского терьера, ждавшего хозяина, украли прямо у входа в магазин – случай зафиксировали камеры видеонаблюдения, кадры с которых опубликовал телеграм-канал Москва 24. Сначала к собаке подошли две девушки, затем одна из них отвязала поводок и увела стаффорда. Позже стало известно, что хозяйка нашла собаку – она была привязана под балконом одного из домов.

По словам Георгиевой, домашние животные по закону являются имуществом. Они могут быть объектами купли-продажи, дарения. Пользоваться и распоряжаться ими без согласия собственника нельзя: за это наступает административная или уголовная ответственность в зависимости от размера причиненного ущерба.



Алла Георгиева юрист Например, за присвоение собаки могут привлечь к уголовной ответственности по статье 158.1 УК РФ ("Кража"), если ущерб оценен в сумму более 1 000 рублей – за это грозит штраф до 80 тысяч. Если кража совершена группой лиц по предварительному сговору (как в случае с собакой в Марьине), то квалификация наступит, скорее всего, по части второй статьи 158 УК: тут наказание может достигнуть штрафа до 200 тысяч рублей или лишения свободы до пяти лет.

Если стоимость животного оценивается менее чем в 1 000 рублей, то это будет считаться мелким хищением и наказание наступит по статье 7.27 КоАП. В этом случае грозит штраф в размере пятикратной стоимости имущества, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.

"Ответственность напрямую зависит от породы. Если украсть собаку стоимостью 200 тысяч рублей, то виновник наверняка понесет уголовное наказание. За воровство беспородного питомца в большинстве случаев наступает административная ответственность. Однако если есть отягчающие обстоятельства, то наказание может быть строже. Кроме того, владелец может подать в суд на взыскание морального ущерба", – добавила Георгиева.

Если питомец был украден, юрист порекомендовала сделать следующее:

Заявить в полицию о краже, предоставить фотографии, документы на животное, чтобы доказать, что именно вы его хозяин. В рамках проверки сотрудники должны запросить запись с камер видеонаблюдения с места, где животное видели последний раз. Владелец может указать предполагаемых свидетелей.

Хозяин вправе и самостоятельно попросить администрацию организации, магазина или кафе предоставить ему записи с камер видеонаблюдения, так как, возможно, что питомца никто и не крал (например, он мог испугаться шума и убежать). В таком случае в полицию обращаться не стоит.

В обеих ситуациях необходимо расклеить объявления с описанием животного, его фото, кличку, повадки, контактные данные владельца и прочую информацию, которая поможет найти четвероногого.

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