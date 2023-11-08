Юрист рассказала, как законно построить домик для животных в московском дворе

С приходом холодов жители Московского региона пытаются соорудить во дворах теплые домики для бездомных животных: например, свой уголок появился у кошек возле многоэтажки в Долгопрудном. Большинство местных поддержали инициативу, однако нашлись и те, кто посчитал подобные сооружения неуместными. Разбираемся, как и с кем необходимо согласовать подобное строительство, чтобы домик не снесли и животные не остались на улице.

Доброе дело или захламление двора?

Фото с домиками для кошек из двора многоэтажки в Долгопрудном разлетелись в Сети: строитель позаботился о комфорте животных, к примеру, для одного из таких "кошачьих скворечников" он изготовил лесенку, благодаря которой легче туда забираться. А на другом мужчина повесил объявление: "Просим не оставлять еду на земле и полу домика! Используйте миски и убирайте за собой, или не приносите ничего". Сам же местный житель и следит, чтобы в домиках был порядок.





житель Долгопрудного, строящий домики для кошек Строю из подручных материалов <...>. Один кошкин дом я сделал двухэтажным. Главное, чтобы им зимой теплей жилось.

Большинство жителей города и пользователей Сети оценили поступок мужчины. "Живу по соседству. Хорошая задумка, отношу корм кошкам", – написала Елена Сергеевна.

"Было бы здорово, если администрация города подхватила эту идею и таких домиков стало больше", – отметила Эльвира Вячеславовна.

"Больше бы таких добрых сердец, готовых хоть как-то помочь бездомным душам. Такой домик и сытый день – уже для них радость", – сказала Любовь Пашагина.

Однако нашлись и критики подобного строительства. Некоторые посчитали, что это бесполезная работа. "В таких домиках они никогда жить не будут. Я не знаю, для кого этот человек делает их, но если и вправду для кошек, это напрасный и потому вредный труд", – написал Андрей Краснов.

"Если мужчина не взял разрешения у местной УК, через неделю от этих домиков ничего не останется", – написал Вячеслав Силуянов.

"Такие вещи нужно делать подальше от жилых домов, детских площадок, парковок, тротуаров. Зачем захламлять общественное пространство, по которому люди каждый день ходят!", – убежден Дмитрий Крылов.

Ранее в Москве уже бывали случаи, когда домики для кошек признавали незаконной постройкой. В частности, самодельный приют пришлось разобрать в одном из дворов на Кутузовском проспекте. Внутри домика стояли когтеточки, подушки и миски, а местных обитателей регулярно подкармливали неравнодушные соседи.

Без согласования – никуда

Несмотря на заботу о бездомных животных, строительство подобных домиков – спорный вопрос, который пока не урегулирован с правовой точки зрения. Если не согласовать такую конструкцию с другими жильцами или собственником земли, ее могут снести на законных основаниях. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.





Анастасия Билялова юрист С одной стороны, есть законодательство об охране животных от жестокого обращения и требования к их содержанию. С другой – санитарные нормы и правила, а также желание всех собственников земли, на которой планируется размещение домика. Единственный возможный вариант – договориться полюбовно.

Если есть желание разместить убежище для бездомных животных возле многоквартирного дома, юрист порекомендовала соблюдать следующие шаги:



определить место будущей постройки;

уточнить, кто является хозяином земли, и согласовать строительство с ним. Участок около многоквартирного дома, как правило, или общий для всех собственников помещений, или муниципальный. Если не удается выяснить владельца самостоятельно, можно обратиться в управляющую компанию или органы местного самоуправления;

если земля общая, необходимо получить согласие собственников квартир. Такое голосование будет проходить на собрании жильцов;

Если земля муниципальная и согласие ее владельца получено, разрешения других собственников собирать не нужно. Можно приступить к строительству, соблюдая санитарные нормы;

Необходимо ухаживать за самодельным приютом. В противном случае его могут снести по распоряжению собственника. По возможности необходимо не допускать размножения животных и проводить их стерилизацию.

"К сожалению, если самовольно поставить что-либо, это могут снести на законных основаниях. Также нужно понимать: если хозяин земли когда-то дал согласие, это решение может быть не навсегда. В таком случае тоже есть риск, что домики уберут", – отметила эксперт.

Билялова добавила, что строителям таких конструкций для животных лучше всегда иметь под рукой разрешительные документы от владельцев земли или собственников дома – их можно использовать при возникновении спорных ситуаций.