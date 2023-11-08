Юрист рассказала, как законно построить домик для животных в московском дворе

С приходом холодов жители Московского региона пытаются соорудить во дворах теплые домики для бездомных животных: например, свой уголок появился у кошек возле многоэтажки в Долгопрудном. Большинство местных поддержали инициативу, однако нашлись и те, кто посчитал подобные сооружения неуместными. Разбираемся, как и с кем необходимо согласовать подобное строительство, чтобы домик не снесли и животные не остались на улице.
Доброе дело или захламление двора?
Фото с домиками для кошек из двора многоэтажки в Долгопрудном разлетелись в Сети: строитель позаботился о комфорте животных, к примеру, для одного из таких "кошачьих скворечников" он изготовил лесенку, благодаря которой легче туда забираться. А на другом мужчина повесил объявление: "Просим не оставлять еду на земле и полу домика! Используйте миски и убирайте за собой, или не приносите ничего". Сам же местный житель и следит, чтобы в домиках был порядок.
Большинство жителей города и пользователей Сети оценили поступок мужчины. "Живу по соседству. Хорошая задумка, отношу корм кошкам", – написала Елена Сергеевна.
"Было бы здорово, если администрация города подхватила эту идею и таких домиков стало больше", – отметила Эльвира Вячеславовна.
"Больше бы таких добрых сердец, готовых хоть как-то помочь бездомным душам. Такой домик и сытый день – уже для них радость", – сказала Любовь Пашагина.
Однако нашлись и критики подобного строительства. Некоторые посчитали, что это бесполезная работа. "В таких домиках они никогда жить не будут. Я не знаю, для кого этот человек делает их, но если и вправду для кошек, это напрасный и потому вредный труд", – написал Андрей Краснов.
"Если мужчина не взял разрешения у местной УК, через неделю от этих домиков ничего не останется", – написал Вячеслав Силуянов.
"Такие вещи нужно делать подальше от жилых домов, детских площадок, парковок, тротуаров. Зачем захламлять общественное пространство, по которому люди каждый день ходят!", – убежден Дмитрий Крылов.
Ранее в Москве уже бывали случаи, когда домики для кошек признавали незаконной постройкой. В частности, самодельный приют пришлось разобрать в одном из дворов на Кутузовском проспекте. Внутри домика стояли когтеточки, подушки и миски, а местных обитателей регулярно подкармливали неравнодушные соседи.
Без согласования – никуда
Несмотря на заботу о бездомных животных, строительство подобных домиков – спорный вопрос, который пока не урегулирован с правовой точки зрения. Если не согласовать такую конструкцию с другими жильцами или собственником земли, ее могут снести на законных основаниях. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.
Если есть желание разместить убежище для бездомных животных возле многоквартирного дома, юрист порекомендовала соблюдать следующие шаги:
- определить место будущей постройки;
- уточнить, кто является хозяином земли, и согласовать строительство с ним. Участок около многоквартирного дома, как правило, или общий для всех собственников помещений, или муниципальный. Если не удается выяснить владельца самостоятельно, можно обратиться в управляющую компанию или органы местного самоуправления;
- если земля общая, необходимо получить согласие собственников квартир. Такое голосование будет проходить на собрании жильцов;
- Если земля муниципальная и согласие ее владельца получено, разрешения других собственников собирать не нужно. Можно приступить к строительству, соблюдая санитарные нормы;
- Необходимо ухаживать за самодельным приютом. В противном случае его могут снести по распоряжению собственника. По возможности необходимо не допускать размножения животных и проводить их стерилизацию.
"К сожалению, если самовольно поставить что-либо, это могут снести на законных основаниях. Также нужно понимать: если хозяин земли когда-то дал согласие, это решение может быть не навсегда. В таком случае тоже есть риск, что домики уберут", – отметила эксперт.
Билялова добавила, что строителям таких конструкций для животных лучше всегда иметь под рукой разрешительные документы от владельцев земли или собственников дома – их можно использовать при возникновении спорных ситуаций.
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