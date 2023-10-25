Юрист рассказала, за что можно получить штраф во дворе собственного дома

"Дворовые" конфликты происходят регулярно: на днях в одном из спальных районов Москвы водитель припарковал машину у мусорных баков и заблокировал пешеходную дорожку. За это жители ближайших многоэтажек оставили пакеты с отходами прямо на капоте и крыше авто. Вместе с юристом Москва 24 решила разобраться, какие наказания грозят за подобные нарушения и за что еще могут оштрафовать во дворе собственного дома.



"Эвакуация перевоспитает"

Кадры "мусорной мести" из Царицына распространились в Сети: на фото видно, что автомобиль стоит около контейнеров с отходами и загораживает пешеходам доступ к ним. В отместку жители, не пробравшиеся к бакам, оставили пакеты с мусором прямо на машине. Большинство пользователей соцсетей встали на сторону жильцов.

"Вот представьте, вы мама с коляской, гуляете с ребенком, а на вашем пути кто-то поставил машину. Что делать? Прыгать на бордюр или на газон? Обходить по грязи? Проблема парковки – это забота прежде всего автомобилистов. Швырять машины как попало – тоже не дело", – написала пользователь Мария.



Алексей пользователь Сети Это позиция человека, которому наплевать на других. Пешеходы не трамвай, объедут. Женщины с колясками, бабушки с тележками тоже не графини, обойдут. И я уже не говорю об инвалидах. Если тебе все равно, то и обществу все равно на тебя. Эта история – ярчайший пример.

Нашлись и те, кто выступил резко против такого наказания, как мусор на капоте.

"Это хулиганство. Те, кто оставил мешок, далеко не ушли от этого водителя. Можно было написать ему записку, чтобы он больше так не делал", – возмутился Александр.

Эта история напомнила москвичам и другие поступки соседей: например, многие жалуются на владельцев автомобилей, которые громко включают музыку и прогревают двигатель под окнами.

Кроме того, соседи нередко мусорят и разрисовывают стены подъездов, гуляют с собаками без поводка и не убирают за ними.

"У нас во дворе много собачников, все гуляют со своими животными и почти никто не убирает за ними. Хотя там играют дети", – рассказала пользователь Лейла.

Для других же главная проблема – мусор во дворе. "Кто-то постоянно оставляет пакеты у подъезда, видимо, до баков дойти сложно. Мешки могут стоять целый день, пока дворник не уберет с утра. Не знаю, как вычислить этого человека", – рассказала пользователь Анна.

Соседи-нарушители

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

За каждое перечисленное нарушение есть свое наказание: например, владельца автомобиля, который мешает пешеходам, можно привлечь к административной ответственности и выплате штрафа. Об этом Москве 24 рассказала юрист Изабелла Атласкирова.

"Наказание наступает по статье 12.19. КоАП РФ "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств". В Москве сумма достигает трех тысяч рублей. Для привлечения водителя к ответственности нужно сфотографировать автомобиль вместе с номерами и обратиться в ГИБДД", – пояснила юрист.

Однако тех, кто в качестве возмездия оставляет мусор на капоте, тоже можно привлечь к ответственности как минимум по двум статьям Административного кодекса. Во-первых, это "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта", за что предусмотрен штраф до двух тысяч рублей. Во-вторых, это "Мелкое хулиганство", которое влечет штраф до одной тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

Если же владелец машины решит не только парковаться в неустановленных местах, но и, например, помыть или отремонтировать авто прямо у подъезда, жильцы дома также вправе заявить в полицию.



Изабелла Атласкирова юрист Это нарушает санитарные нормы. Сумма штрафа в этом случае – до тысячи рублей.

Аналогичная мера грозит и любителям громко послушать музыку в салоне под окнами. Правда, сначала придется доказать, что уровень шума действительно превышал допустимое значение. Разобраться в этом помогут сотрудники полиции, добавила юрист.

Другие "дворовые" штрафы

Помимо неправильной парковки, одно из самых популярных нарушений – выгул собаки без поводка и намордника. Кроме того, владельцы животных часто не убирают за своими питомцами.



Изабелла Атласкирова юрист Статья 5.1 КоАП Москвы запрещает гулять с собакой без поводка во дворах и парках, штраф за это – до двух тысяч рублей. Если владелец не убрал за своим питомцем в подъезде или во дворе, то придется заплатить аналогичную сумму.

Не менее популярное правонарушение – пакеты с мусором во дворе или подъезде. Сначала гражданину сделают предупреждение, а при повторном – выпишут штраф до двух тысяч рублей. Если жилец видит, что кто-то постоянно оставляет за собой беспорядок, необходимо зафиксировать это на камеру, а затем пойти в полицию – к участковому или в дежурную часть. После написать заявление, а при необходимости – выступить в качестве свидетеля, объяснила Атласкирова.

При этом часто нарушителям общественного порядка нет 18 лет. Например, подростки могут исписать стены подъезда или лифта, испортить имущество соседей.

"В таком случае до 16 лет ответственность по статье "Мелкое хулиганство" понесут их родители или законные представители, а после – уже сами несовершеннолетние. Также взрослых могут привлечь за ненадлежащее воспитание по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Им грозит штраф до 500 рублей", – добавила эксперт.

Кроме того, собственники имущества могут потребовать в суде компенсации за причиненный ущерб, заключила юрист.