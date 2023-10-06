Юрист рассказала, как могут наказать жарившего шашлык на балконе жителя Москвы

Фото: vk.com/tvcmoscow

Жителю столицы, который развела огонь на своем балконе для приготовления еды, грозит штраф. Об этом Москве 24 сообщила юрист Анастасия Билялова.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что в Москве в Чечерском проезде местный житель прямо на своем балконе на открытом огне начал жарить шашлык. Соседка по дому рассказала, что в этой квартире находится притон, сообщает телеканал "360".

По словам Биляловой, действия владельца квартиры можно квалифицировать по статье "Нарушение требований пожарной безопасности" КоАП РФ. Из-за того, что произошедшее не привело к возгоранию, его могут предупредить или оштрафовать на сумму от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Юрист напомнила, что использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, а также в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещено. По словам эксперта, это в том числе касается и любого вида курения.





Анастатия Билялова юрист Разведение огня и к курению имеет отношение, но не наказуемо на практике. Штраф грозит даже за оставленный непотушенный окурок. Но вопрос в правоприменении – вряд ли об этом кто-то узнает.

Специалист подчеркнула, что в случае возникновения возгорания из-за нарушения правил пожарной безопасности, особенно если это приведет к повреждению имущества или причинению вреда здоровью людей, виновника ждет более суровое наказание, вплоть до уголовной ответственности.

Ранее юрист Артем Алексеев предупредил россиян о штрафах за розжиг костра в любых парках, в том числе и в городских, у которых нет статуса особо охраняемых природных территорий. Он напомнил, что такие действия в принципе запрещены абсолютно во всех местах общего пользования.



Степан Жирнов