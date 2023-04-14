Правила отдыха: какие штрафы можно получить во время пикника

С приходом тепла москвичи стали чаще выбираться на природу. Однако, если во время такого отдыха не соблюсти ряд правил, есть риск испортить выходные большим штрафом. Разбираемся, за что предусмотрено административное наказание.



Штраф за костер

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Мангал, шашлычницы, печи, устройства для барбекю на дачном участке можно ставить в 5 метрах от дома. При сжигании травы и веток расстояние между открытым огнем и жилой постройкой должно быть не меньше 15 метров. Если при этом используется металлическая емкость, то дистанцию можно сократить до 7,5 метра.

При несоблюдении норм предусмотрен штраф от 5 тысяч рублей в обычное время и от 10 тысяч – в условиях особо опасного противопожарного режима. Однако, если из-за разведения огня на даче начнется пожар, ответственность будет зависеть от последствий. Если кто-то пострадает, за это может грозить уголовное дело. Причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы до трех лет, за смерть в результате пожара – до пяти.

Если хочется отдохнуть в черте города, нужно помнить, что на особо охраняемых природных территориях столицы можно разводить огонь и использовать мангал только на специально обустроенных площадках. За костер в неположенном месте предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей.

Кроме того, костер нельзя разводить ближе чем в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах – от лиственного.

Административное наказание также грозит за поджог хвороста, сухой травы и использование других лесных горючих материалов. Штраф за это – до 50 тысяч рублей.



Наказание за мусор

За нарушение правил санитарной безопасности в лесу, в частности оставление бытовых отходов, можно получить штраф до 1 тысячи рублей.

Граждан, которые оставляют мусор в лесополосе или на обочине дороги, ждет штраф 5 тысяч рублей. Если же водитель или пассажиры выбросят отходы из автомобиля, сумма увеличится до 15 тысяч.

Оставлять мусор на собственной даче и закапывать его там тоже нельзя – за это придется заплатить в казну до 2 тысяч рублей.



Штрафы для водителей

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Согласно Водному кодексу РФ, подъезжать близко к реке на автомобиле нельзя. Длина водоохранной зоны зависит от протяженности водоема. Например, к рекам или ручьям длиной более 50 километров нельзя приближаться на машине ближе чем на 200 метров. Если протяженность реки до 10 километров, то дистанция должна составлять не менее 50 метров. Штраф за нарушение – до 5 тысяч рублей.

Сократить это расстояние можно только в том случае, если в водоохранной зоне есть твердое покрытие – асфальт или щебень.

Также водителям нужно помнить, что за мойку и ремонт автомобиля на территории СНТ грозит штраф в 3–5 тысяч рублей. Если при этом произойдет загрязнение почвы, то сумма увеличится до 10 тысяч.

В свою очередь, штраф за мытье машины около водоема – до 1 тысячи рублей. Если же водитель заехал в реку или вылил туда грязную воду, то сумма вырастает до 3 тысяч.

