Костры, кролики и экономия на мусоре: что изменилось в жизни дачников в 2023 году

В 2023 году вступил в силу ряд новых правил для садоводов, за несоблюдение которых грозит ответственность. Разбираемся, что изменилось в жизни дачников и какой штраф придется выплатить за нарушения.



Противопожарный режим

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 1 марта 2023 года вступили в силу новые правила сжигания листвы и мусора на дачном участке. Теперь расстояние от открытого огня до домов может быть не 50, а 15 метров. Если дачник использует для костра металлическую емкость, то сократить дистанцию разрешено до 7,5 метра. При этом сжигать листву и отходы можно только в безветренную погоду.

Изменения коснулись и установки мангалов на дачном участке: теперь жарить шашлык можно в пяти метрах от жилой постройки. Ранее допустимое расстояние составляло 20 метров. Правило распространяется на любые приспособления для жарки, в том числе самодельные.

Штрафы за нарушения при этом не изменились: от 5 тысяч рублей – в обычное время, и от 10 тысяч – в условиях особого противопожарного режима.



Разрешение на кроликов и кур

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко



С 1 января в России вступил в силу закон, позволяющий садоводам разводить сельскохозяйственную птицу (кур, уток, гусей и индюков) и кроликов на садовых и огородных участках. Однако разрешение распространяется на те дачи, где по градостроительному регламенту можно обустраивать специальные помещения для их содержания, например курятники.

При этом разводить птиц и кроликов допускается только для личных нужд, а не на продажу. Также владельцы должны соблюдать все ветеринарные и санитарно-эпидемиологические нормы.



Перерасчет за мусор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко



С 1 марта россияне, которые большую часть лета проводят на даче, могут пересчитать плату за вывоз мусора в городской квартире. Раньше услугу приходилось оплачивать в полном объеме, несмотря на долгое отсутствие в городе.

Заявление необходимо подать региональному оператору. К нему нужно приложить документ, который подтвердит отсутствие по месту проживания. К примеру, дачники могут предоставить справку от председателя СНТ о том, что они все лето проживали в своем загородном доме. После этого оператор обязан сделать перерасчет.



Какие штрафы продолжат действовать

За несоблюдение норм застройки. Например, между жилым домом и хозяйственными строениями должно быть не менее шести метров. Между уличным туалетом и колодцем – 12 и более. В случае нарушения сумма штрафа – от двух тысяч рублей.

Кроме того, для собственников предусмотрено наказание за незаконную постройку на садовом участке, например гаража или бани. Физическим лицам придется заплатить за это нарушение от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не ниже десяти тысяч рублей.

За мусор. Захламлять участок, закапывать отходы в землю или оставлять их около дачи запрещено. За это нарушение придется заплатить от двух тысяч рублей.

За сорняки. За нескошенный на даче борщевик физическое лицо заплатит от двух до пяти тысяч рублей. При этом существуют особые требования, если участок относится к землям сельхозназначения: там нельзя допускать, чтобы, помимо борщевика, он зарастал чертополохом, полынью и одуванчиками. Штраф за это – до пяти тысяч рублей.

