Россияне смогут пересчитать плату за вывоз мусора в случае отпуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россияне смогут подать заявление на перерасчет платы за вывоз мусора в случае своего отсутствия в жилом помещении. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.

Подать заявление на перерасчет смогут владельцы квартир в домах, где тариф за услугу указан в числе прописанных, а также тех, где учитывается жилая площадь.

Услуга доступна жителям, которые отсутствовали в квартире более пяти календарных дней. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию с соответствующим заявлением и подтверждением отъезда. В числе документов могут быть путевки или авиабилеты.

Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что власти Москвы приняли решение о повышении тарифов ЖКХ на 9%. Показатель станет ниже прогнозируемого уровня инфляции в 13,5%.

Цена на коммунальные услуги повысится с 1 декабря 2022 года, на жилищные – с 1 января 2023 года. При этом в столичный бюджет заложена индексация социальных выплат на 10%.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!