В России предложили изымать дачи и участки за долги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России предложили изымать дачи в садово-товарищеских сообществах, если владелец минимум три года не платит целевые и членские взносы, сообщает газета "Известия".

С такой инициативой в правительство обратился центр загородной недвижимости федеральной компании "Этажи". Его руководитель Антон Сауков рассказал, что отчисления в том числе включают налоги на земли общего пользования, обслуживание инфраструктуры, электроэнергию и так далее.

По его словам, в основном речь идет о заброшенных землях. К примеру, владелец умер, а наследники не вступили в пользование или просто бросили участок. По словам Саукова, таких площадей в садовых товариществах порядка 10–20%, но по действующим правилам изъять и продать их можно только в случае соразмерности долга стоимости, что бывает крайне редко.

В качестве альтернативы "Этажи" предлагают увеличить срок исковой давности для целевых и членских взносов с трех до 10 лет. В компании подчеркнули, что это позволит дачным обществам изымать земельные участки у наиболее злостных неплательщиков, поскольку за такой период задолженности стоимость участка может стать соразмерна сумме долга перед дачным сообществом.

Владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский считает, что инициатива разумна и от решения этого вопроса зависит уровень инфраструктуры садовых сообществ. Он напомнил, что сейчас изъятие участков происходит либо на основе механизма погашения долга, либо по общей практике заброшенных домов. Для этого заинтересованные лица, к примеру соседи, пишут заявление в администрацию о невозможности установления местонахождения собственника.

Ранее группа депутатов Госдумы и членов Совфеда разработала законопроект о распространении налоговой льготы для отдельных категорий граждан на дачные дома.

В пояснительной записке отмечается, что Налоговый кодекс предоставляет некоторым категориям граждан льготу в отношении объектов, не используемых в предпринимательской деятельности. На нее имеют право Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, ветераны, пенсионеры, инвалиды с детства и инвалиды I и II групп.

Парламентарии пояснили, что эта налоговая льгота предоставляется только в отношении одного объекта собственности по выбору гражданина. При этом она не распространяется на дачные дома площадью более 50 квадратных метров, расположенные на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. В связи с этим пенсионеры и инвалиды вынуждены платить налог на имущество.

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