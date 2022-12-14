В Москве появилась новая льгота по налогу на имущество физлиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мосгордума приняла закон, предусматривающий введение новой льготы. Она снижает налог на имущество физических лиц в три раза с нежилых объектов, не использующиеся в торгово-офисной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития со ссылкой на руководителя ведомства Марию Багрееву.

"До нововведения физлица уплачивали налог на имущество с нежилых объектов по ставке 0,5% от кадастровой стоимости объекта, кроме случаев, когда объект недвижимости используется в целях торговли или размещения офисов – тогда налог платится по ставке 1,5%", – уточнили в сообщении.

Уточняется, что собственник нежилого объекта может обратиться за повторным обследованием в Межведомственную комиссию, если для помещения была установлена ставка налога на имущество физлиц в 1,5%, при этом оно не используется для торгово-офисных целей. Это необходимо сделать до 31 марта того года, за который рассчитывается налог. На практике собственники узнают, что объект облагается по ставке 1,5% из налогового уведомления только после окончания этого года. К моменту получения уведомления исключить объект из перечня торгово-офисных нельзя.

"Для решения этой проблемы для физических лиц вводится налоговая льгота, которая позволит пересчитать налог за уже истекший период, снизив его втрое – с 1,5 до 0,5% от кадастровой стоимости объекта, если повторным обследованием подтвердится, что объект не торгово-офисный", – подчеркнула Багреева, добавив, что сроки для такого обращения будут установлены правительством Москвы в ближайшее время.

Она уточнила, что при получении уведомления с налоговой ставкой в 1,5 вместо 0,5% осенью этого года физлицо может обратиться в Межведомственную комиссию.

Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил расширить перечень льгот, предоставляемых родителям двух и более детей с инвалидностью. Федоров заявил, что необходимо наделить родителей правом на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца, правом накапливать, переносить и использовать положенные по закону дополнительные выходные дни в качестве единого выходного периода в 24 дня в течение календарного года.

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