Российских пенсионеров могут освободить от налога на дачные дома

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Федеральная риелторская компания "Этажи" направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение освободить от имущественного налога пенсионеров, у которых в собственности есть два дома, один из них – дача. Об этом сообщает газета "Известия".



В материале говорится, что в настоящее время в России пенсионеры не платят налоги на недвижимость разных видов: квартиры, дома, гаражи. Предложение риелторов уже поддержали в нижней палате парламента.

"Инициативу освобождения пенсионеров от имущественного налога оцениваем позитивно", – приводятся в материале слова председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Также инициативу поддержал руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков, член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении запрета на передачу долгов представителей старшего поколения перед кредитными организациями коллекторам.

Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов. По их словам, на данный момент подобного запрета в действующем законодательстве нет.

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