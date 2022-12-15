В РФ призвали распространить налоговую льготу для отдельных категорий граждан на дачи

Фото: depositphotos/itpow

Группа депутатов Госдумы и членов Совфеда разработала законопроект о распространении налоговой льготы для отдельных категорий граждан на дачные дома. Об этом сообщает RT.

Авторами инициативы выступили депутаты Ярослав Нилов, Леонид Слуцкий, Алексей Диденко, Аркадий Свистунов, Дмитрий Свищев, Борис Пайкин, Станислав Наумов, Сергей Леонов, Владимир Кошелев, Андрей Свинцов, Юрий Напсо, а также сенаторы Елена Афанасьева, Иван Абрамов и Вадим Деньгин.

В пояснительной записке отмечается, что часть 2 статьи 407 Налогового кодекса РФ предоставляет некоторым категориям граждан льготу в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объектов, не используемых в предпринимательской деятельности. На эту льготу имеют право Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, ветераны, пенсионеры, инвалиды с детства и инвалиды I и II групп.

Парламентарии пояснили, что данная налоговая льгота предоставляется только в отношении одного объекта собственности по выбору гражданина. При этом она не распространяется на дачные (садовые) дома площадью более 50 квадратных метров, расположенные на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. В связи с этим пенсионеры и инвалиды вынуждены платить налог на имущество.

Разработчики проекта полагают, что распространение льготы на такие объекты является целесообразным. Отмечается, что в ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

Ранее ФНС создала промостраницу с описанием всех льгот по уплате налогов и сдаче отчетности мобилизованных граждан. Так, для призванных перенесли сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!