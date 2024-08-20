Хозяин найденной после похищения собаки Бэтти рассказал о ее состоянии

Фото: Иван Рашавец

Украденной в Химках собаке по кличке Бэтти предстоит пройти обследование в ветклинике, так как еще до пережитого стресса она не успела восстановиться после сложной операции. Об этом Москве 24 рассказал хозяин спаниеля Иван.

Восьмилетнюю собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель украли из магазина "Детский мир" на улице Пожарского в Химках 17 августа. Позднее спаниеля видели на камерах наблюдения в сопровождении двух мужчин возле станции Левобережная и на станции Электрозаводская. Там мужчина с собакой сел в электричку и вышел после станции Выхино.

Спустя три дня активных поисков Бэтти нашли в рабочем общежитии в подмосковной Малаховке на улице Пионерской после наводки очевидца. Администратор помещения рассказала, что собаку привел один из постояльцев вечером 17 августа. При этом сам он после этого пропал. Паспортные данные мужчины уже передали в полицию, на него составили ориентировку.

Известно, что о собаке все это время заботилась управляющая дома: женщина кормила и поила питомца. Сам Иван рассказал, что, когда Бэтти увидела его, начала прыгать и лаять от радости. По словам мужчины, в ближайшее время необходимо будет проверить общее состояние здоровья собаки, поскольку незадолго до исчезновения она перенесла сложную операцию по удалению матки и не успела полностью восстановиться.



хозяин спаниеля Иван Чувствует она себя вроде нормально, ничего заметного нет, состояние хорошее. Сейчас надо будет сдать кровь, проверить общее состояние и выяснить, все ли в порядке.

Владелец питомца также отметил, что сейчас следователям предстоит выяснить намерения похитителя и проверить его причастность к другим подобным преступлениям. После этого хозяева будут принимать решение о дальнейших действиях.

Ранее житель Москвы украл собаку ради выкупа в биткоинах. В результате столичный суд отправил мужчину на принудительное лечение в психбольницу.