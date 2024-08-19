Неизвестный похитил породистую собаку из магазина в Химках

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В Химках третий день продолжаются поиски похищенной из магазина собаки породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Бэтти. Хозяин питомца Иван рассказал "Газете.ру", что он написал заявление в полицию.

Бэтти украли из магазина "Детский мир" на улице Пожарского в Химках примерно в 13:00 17 августа. Позднее животное зафиксировали на камерах наблюдения в сопровождении двух мужчин возле станции "Левобережная". После похитителя видели на станции "Электрозаводская". Там мужчина с собакой сел в электричку и вышел после станции "Выхино".

По словам хозяина питомца, он уже получил ложную наводку, согласно которой Бэтти якобы видели на станции "Ипподром" в Раменском.

"Там мужчина действительно похож. Я съездил, мы с ним пообщались. Есть легкие отличительные черты, плюс (у мужчины. – Прим. ред.) в доме нет собаки, ее следов", – добавил хозяин питомца.

Иван уточнил, что они остались с парнем на связи. Также он попросил соседей за ним приглядывать. Еще хозяин обвесил листовками несколько станций.

Ранее Троицкий суд Москвы отправил на принудительное лечение в психбольницу мужчину, который нанял людей для похищения соседской собаки и требовал биткоин за ее выкуп.

Следствие выяснило, что злоумышленник страдает хроническим психическим расстройством в форме органического расстройства личности в связи со смешанными заболеваниями, а также синдромом зависимости от нескольких психоактивных веществ.

