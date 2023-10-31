Обезьяна в Китае похитила трехлетнюю девочку и унесла ее на дерево – СМИ

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Обезьяна в Китае похитила трехлетнего ребенка. Через несколько часов поисковая группа обнаружила девочку на дереве. О происшествии сообщает Asia One.

В статье говорится, что родители девочки взяли ее с собой на ферму, где животное и украло ребенка.

"Через несколько минут я обернулся и обнаружил, что ребенок пропал. Мы все очень испугались", – рассказал отец.

Мужчина сообщил о случившемся сотрудникам полиции. Правоохранители организовали поисковую группу и начали обследовать местность. Однако никаких следов найти не удалось.

Тогда следователи решили, что ребенка могла похитить стая диких обезьян, которых не раз замечали в этом районе. По словам местных жителей, они периодически спускаются с гор, чтобы добыть пищу.

Поиски девочки продолжились в лесу. Детский плач услышала мать ребенка. Девочка находилась на дереве рядом с обрывом.

На теле ребенка нашли несколько царапин, которые были похожи на отпечатки пальцев обезьяны.

Местные власти намерены организовать патруль для обеспечения безопасности населения.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции застрелили медведя, который целый день бродил по Лесозаводску в Приморском крае. Сообщения в дежурную часть поступили от местных жителей. Незамедлительно были организованы поисковые группы, в том числе с собаками.

Животное обнаружили в центре города. Полицейские и сотрудники вневедомственной охраны пытались направить медведя в безлюдное место, но сделать этого не удалось.



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