На Сахалине опровергли информацию, что медведь загрыз людей и питался их телами

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Информация о том, что медведь на Сахалине загрыз двух человек и питался их телами несколько дней не соответствует действительности, заявила Министерства лесного хозяйства Сахалинской области Татьяна Бехтенева.

По данным портала CitySakh, на прошлой неделе медведь растерзал девушку и молодого человека на части в районе реки Игривой Корсаковского района.

Отмечалось, что позже медведь был отстрелян.

По словам охотников, животные выходят к рекам за добычей, однако в водоемах рыбы очень мало, в связи с чем участились случаи нападения на людей.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции отстрелили медведя, который целый день бродил по Лесозаводску в Приморском крае.

Уточняется, что сообщения в дежурную часть поступили от местных жителей. Незамедлительно были организованы поисковые группы, в том числе с собаками.

Животное обнаружили в центре города. Полицейские и сотрудники вневедомственной охраны пытались направить медведя в безлюдное место, но сделать этого не удалось.

