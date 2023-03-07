Из конюшни на западе Чехии украли коня, якобы принадлежащего Кадырову – СМИ

Фото: policie.cz

Чистокровного английского жеребца по имени Zazou, который якобы принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову, украли из конюшни в поселке Крабчице на западе Чехии, сообщает Idnes.

Отмечается, что стоимость коня оценивается в 400 тысяч крон (порядка 18 тысяч долларов). В издании добавили, что животное принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. Кроме того, конь вошел в список имущества Кадырова, которое Прага заморозила на основании международных санкций.

"Кража, вероятно, произошла в ночь с 3 на 4 марта. По всей видимости, неизвестный снял с раздвижной двери в конюшне страховочную цепь с карабином и увел племенного жеребца", – рассказала пресс-секретарь полиции Павла Кофрова.

По ее словам, сотрудники полиции занялись усиленными поисками виновника и животного.

В издании добавили, что конь был приобретен в 2012 году. Жеребец сделал успешную гоночную карьеру, после чего стал производителем потомства. 16-летний конь имеет отметину в виде неправильной белой звезды на лбу, а его правая задняя нога ниже сустава голени белого окраса.

Ранее сообщалось, что мужчина забрался в чужую квартиру на востоке Москвы через окно и похитил украшения и собаку. Кража произошла в одном из жилых домов на улице Мироновской в районе Соколиная Гора.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали вора в Московской области. Им оказался 38-летний местный житель. Правоохранители забрали у мужчины собаку и вернули ее владельцу, однако украшения он уже успел продать.



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