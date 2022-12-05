Краснокнижная неясыть пыталась украсть собаку у женщины на севере Москвы

Фото: mospriroda.ru

Краснокнижная неясыть неясыть попыталась выкрасть собаку у одной из посетительниц Тимирязевского парка в Москве. Об этом сообщается на сайте управы столичного района Коптево.

Инцидент произошел во время прогулки, когда пес по кличке Филька находился примерно в 20 метрах от своей хозяйки.

"Вдруг с дерева на него пикирует что-то очень большое и хищное. Неясыть. Я закричала, пес залаял", – рассказала женщина.

По ее словам, после этого хищная птица скользнула в ветви деревьев и больше не предпринимала попыток утащить собаку.

Отмечается, что длиннохвостая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Птицу можно встретить в хвойных и смешанных лесах.

По словам орнитологов, при благоприятных кормовых условиях хищник живет оседло на постоянном участке, однако в голодные зимы кочует, поэтому может появиться в городской черте.

Ранее сообщалось, что краснокнижный дальневосточный леопард украл козу и пытался утащить барана в частном хозяйстве в Приморье. Как отмечали ученые, хищник осмелился сделать вылазку за домашним скотом, поскольку хозяйство расположено на границе поселка и леса.

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