В Екатеринбурге отбили сову у стаи сорок

В Екатеринбурге спасли сову от стаи сорок, ее заметили во дворе на асфальте. По словам очевидцев, сова находилась в полной прострации, была дезориентирована и не понимала, что происходит.

Как предположили орнитологи-любители, скорее всего, это длиннохвостая неясыть из соседнего дендропарка. Вероятно, птица врезалась в окно, до этого жители дома услышали характерный звук. Сову аккуратно поместили в коробку и передали зоозащитникам.

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