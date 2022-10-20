Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Новости

В Екатеринбурге отбили сову у стаи сорок

В Екатеринбурге отбили сову у стаи сорок

В Московском зоопарке впервые за 30 лет родился детеныш редкой ящерицы

Двух бобров спасли из сухого колодца в Тульской области

Пожарные спасли двух бобров в Тульской области

Жители многоэтажки в Воронеже пожаловались на вопли кота

Новые успехи медведя Диксона сняли на видео сотрудники Московского зоопарка

Трех амурских лесных котов обнаружили в московской квартире

Московский зоопарк показал, как проходят тренировки у медведя Диксона

Семья дельфинов устроила шоу в Сочи

Активисты помогают найти дом животным, чьих хозяев мобилизовали

В Екатеринбурге спасли сову от стаи сорок, ее заметили во дворе на асфальте. По словам очевидцев, сова находилась в полной прострации, была дезориентирована и не понимала, что происходит.

Как предположили орнитологи-любители, скорее всего, это длиннохвостая неясыть из соседнего дендропарка. Вероятно, птица врезалась в окно, до этого жители дома услышали характерный звук. Сову аккуратно поместили в коробку и передали зоозащитникам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныерегионывидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика