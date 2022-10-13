Трех амурских лесных котов забрали у москвички

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Правоохранители изъяли у жительницы Москвы трех краснокнижных амурских лесных котов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Трех амурских (дальневосточных) лесных котов, занесенных в Красную книгу в группу "на грани исчезновения", обнаружили сотрудники Головинской межрайонной прокуратуры совместно со специалистами департамента природопользования и охраны окружающей среды в квартире жилого дома на 5-м Войковском проезде", – говорится в сообщении.

Отмечается, что хозяйка котов не имела документов, подтверждающих право собственности и законность нахождения диких животных в квартире. В связи с этим две самки и самец были изъяты.

"Сейчас (животные. – Прим. ред.) содержатся в центре передержки, где для них созданы все необходимые условия. Прокурорская проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования", – добавили в прокуратуре.

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