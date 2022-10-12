07:20Общество
В Московском зоопарке приютили спасенного венценосного голубя
Фото: пресс-служба Московского зоопарка
В Московском зоопарке приютили венценосного голубя, изъятого у контрабандистов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В пресс-службе зоосада рассказали, что пернатого обнаружили в окрестностях Волгограда в микроавтобусе контрабандистов. Вместе с голубем на продажу везли львят, пуму и обезьяну. Документов на них у водителя не было. После изъятия пума поселилась в филиале зоосада под Великим Устюгом, голубь – в "Доме птиц". Оба уже прошли необходимые медицинские обследования.
Отмечается, что венценосный голубь соседствует в одном вольере с фиолетовыми турако, фазанами аргус, черногребенчатыми голубями и большим крысиным кенгуру.
Как уточняется, венценосные голуби – эндемики Новой Гвинеи. Вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимый".
Ранее два птенца редчайшего кафрского ворона появились на свет в Московском зоопарке. Птенцы родились еще в апреле, но одному из них потребовалось выхаживание. Ворон родился с искривленным клювом, а потому не мог выбраться из яйца, впоследствии ему потребовалось искусственное выкармливание.
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