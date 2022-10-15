Фото: Москва 24/Александр Авилов

Московский зоопарк окажет помощь слепой тигрице из Саратова, сообщает РИА Новости. Дату приезда еще не определили – она будет зависеть в том числе от готовности тигрицы к переезду.

По прибытию в Центр воспроизводства животное осмотрят ветврачи, включая офтальмолога, чтобы определить оптимальный курс дальнейшей заботы.

Просьба помочь тигрице по кличке Аврора из Саратова поступила в Росприроднадзор. Глава ведомства Светлана Радионова рассказала, что животное попало в неволю тигренком, а когда тигрица подросла, ее заперли в сарае без окон, где из-за отсутствия надлежащего ухода она ослепла. Радионова подчеркнула, что служба собирается добиться изъятия зверя у жителя Саратова, поскольку ему необходимо лечение.

Росприроднадзор связался с Московским зоопарком, чтобы на место выехали специалисты, перевезли тигрицу в подходящие условия содержания и обеспечили требуемый уход. Сейчас зоосад готовит нужные документы и транспортный контейнер для перевозки зверя, продумывает оптимальный маршрут, а также заранее обеспечивает необходимую территорию для содержания животного в карантинной зоне Центра воспроизводства редких видов под Волоколамском.

Как подчеркнули в зоопарке, сейчас о состоянии тигрицы можно судить только в общих чертах. Вид животного и детальную диагностику здоровья уточнят после прибытия в Центр воспроизводства.

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В квартире специалисты обнаружили двух особей женского пола и одну мужского. Хозяева рассказали, что купили животных в "Сафари Парке" во Владивостоке. Эти виды включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), находящимися под угрозой исчезновения, Красную книгу Амурской области и Хабаровского края.

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