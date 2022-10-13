Изъятые у москвички амурские коты находятся в удовлетворительном состоянии

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Трое лесных амурских котов, которых изъяли из жилого многоквартирного дома в Москве, находятся в центре передержки "Простар" в удовлетворительном состоянии. Об этом рассказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, сигнал о содержании амурских котов в московской квартире поступил от Головинской межрайонной прокуратуры 12 октября. Он добавил, что эти виды включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), находящимися под угрозой исчезновения, Красную книгу Амурской области и Хабаровского края.

Кульбачевский отметил, что в квартире специалисты обнаружили двух особей женского пола и одну мужского. Хозяева рассказали, что купили животных в "Сафари Парке" во Владивостоке.

"Состояние животных оценивается как удовлетворительное, видимые повреждения и травмы отсутствуют. В целях установления вида животных и принадлежности к группам, включенным в СИТЕС, направлен запрос в Московский зоопарк", – приводит слова Кульбачевского ТАСС.

Животных обнаружили сотрудники прокуратуры в квартире жилого дома на 5-м Войковском проезде. Хозяйка котов не имела документов, подтверждающих право собственности и законность нахождения диких животных в квартире. В связи с этим две самки и самец были изъяты.



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