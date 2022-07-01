Три котенка амурского тигра появились на свет в омском зоопарке. Малышам всего месяц, их любимое занятие пока – лежать под боком у мамы.

В хорошую погоду тигрица разрешает животным погулять под своим чутким контролем. После того как новорожденные подрастут, их отправят в другие зоопарки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

