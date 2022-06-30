Дикую рысь обнаружили на улице под Новороссийском

Под Новороссийском местные жители заметили дикую рысь, которая свободно бегала по улице. Судя по кадрам, животное еще совсем молодое и явно напуганное.

Рысь запрыгивала на сетку забора и металась в поисках кого-то. Возможно, редкий хищник сбежал из зоопарка или из клетки частного заводчика. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.