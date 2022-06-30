20 козлов подключили к борьбе с сорняками в одном из парков Нью-Йорка. При этом четверо из них будут работать на Манхеттене до конца лета.

Ежедневно им необходимо объедать примерно по гектару. Отмечается, что козлы почти всеядны и могут уничтожать даже токсичный для людей ядовитый плющ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

