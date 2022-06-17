Бобры облюбовали водоемы парка "Свиблово". Животные совсем не боятся людей, чувствуют себя спокойно. По мнению экологов, появление бобров в городе связано с улучшением экологической ситуации.

Хоть бобры и ведут себя миролюбиво, подходить к ним слишком близко не рекомендуется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

