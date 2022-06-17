Власти Москвы и "Газпром" ускорят реализацию программы развития газового хозяйства столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам развития систем газо-, электро- и теплоснабжения столицы.

Стороны планируют в ближайшие годы построить и реконструировать магистральные источники подачи газа, системообразующих газопроводов высокого давления и интегрировать их в существующую систему газораспределения Москвы.

Также планируется продолжить строительство и реконструкцию объектов магистрального транспорта газа и объектов теплоснабжения для перспективных потребителей Москвы, в том числе на территории ТиНАО. В планах увеличить объемы поставок газа в систему газораспределения столицы, реализовать мероприятия по обеспечению быстрой и надежной газификации новых объектов газопотребления, предусмотренных генеральной схемой газоснабжения города.

Кроме того, соглашение также содержит перечень объектов газоснабжения, планируемых к строительству "Газпромом" и "Мосгазом". Реализация всех предусмотренных документом мероприятий позволит удовлетворить перспективный спрос на природный газ в столичном регионе.

Ежегодно Москва потребляет более 25 миллиардов кубометров газа, что составляет около 5% от общего потребления газа в России. Из них почти 88% приходится на "большую" энергетику – выработка электро- и теплоэнергии, и еще 9,5% – на промышленные и коммунально-бытовые предприятия, 2,5% составляет потребление населения.

Ранее Владимир Путин поручил расширить программу газификации российских регионов.

В апреле 2021 года президент в ежегодном послании Федеральному собранию анонсировал программу догазификации. Согласно поручению, ускоренную догазификацию планируется провести до 2023 года по всей стране.

В июне того же года российский лидер подписал закон, согласно которому газопровод до земельных участков граждан доводится бесплатно. Документом также был введен институт единого оператора газификации.

После этого на портале госуслуг пользователям стала доступна подача заявлений на бесплатное подключение земельных участков к сети газораспределения в рамках программы социальной догазификации. По данным Минэнерго, право на бесплатную организацию так называемой последней мили имеют около 5 миллионов россиян.

