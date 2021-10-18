В России вступили в силу новые правила подключения участков к газу

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В понедельник, 18 октября, в России вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Теперь догазификация возможна в тех населенных пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура.

"Она будет доступна заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд. Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях", – говорится в документе.

Что касается сроков подведения газа к домовладению, то они будут зависеть от его удаленности от газораспределительной инфраструктуры.

Чтобы подключить участок к сети, необходимо направить оператору газификации заявку. Это можно сделать на сайте газораспределительной организации, либо через портал госуслуг или в МФЦ. К заявке также нужно приложить ситуационный план, свидетельство о праве собственности и топографическую карту.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал жестко следить за стоимостью услуг при проведении социальной газификации. Он отметил, что все нужные решения по этой программе приняты.

Глава кабмина также уточнил, что необходимо привлечь все возможные ресурсы, благодаря этому получится повысить качество жизни миллионов граждан.