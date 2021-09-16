Мишустин потребовал жестко контролировать стоимость услуг по социальной газификации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал жестко следить за стоимостью услуг при проведении социальной газификации. Об этом сообщает ТАСС.
"Предусматривается возможность получения комплексной услуги. Помимо подключения к газу, она включает работы внутри дома и установку оборудования. Хочу еще раз напомнить: президент особо подчеркнул, что стоимость этих услуг не должна быть завышенной. Нужно ее жестко контролировать", – заявил Мишустин.
По его словам, все нужные решения по программе социальной газификации приняты, сроки ее реализации сжатые. Как уточнил Мишустин, необходимо привлечь все возможные ресурсы, благодаря этому получится повысить качество жизни миллионов граждан.
Отмечается, что новые правила подключения позволяют подать заявку не только через офисы газоснабжающих организаций, но и через портал госуслуг, МФЦ и единого оператора. Также, как сообщает РИА Новости, был создан единый оператор газификации и горячая линия.
Уточняется, что правительство страны утвердило новые правила подключения к газораспределительным сетям в рамках ускоренной догазификации регионов РФ до конца следующего года. В соответствии с этим кабмин сообщил, что администрациям субъектов следует утвердить до 1 октября планы-графики подключения граждан к газу.
Ранее Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку продолжить работу над плановой газификацией регионов России. Он подчеркнул, что в России необходимо сдержать рост цен на оборудование в рамках реализации социальной программы. В частности, процессу будет способствовать ограничение монополизма газификации домовладений.
Президент РФ подписал закон в июне 2021 года. Согласно документу газопровод бесплатно будут доводить до земельных участков граждан. В стране также введен институт единого оператора газификации.
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