Путин поддержал плановую газификацию всех регионов страны

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку продолжить работу над плановой газификацией регионов России. Об этом сообщает ТАСС.
"Нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию, и обратите внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы", – уточнил глава государства.
Путин подчеркнул, что в России необходимо сдержать рост цен на оборудование в рамках реализации программы социальной газификации. В частности, данному процессу будет способствовать ограничение монополизма газификации домовладений.
Как заявил Александр Новак, с начала 2021 года к газу в России подключили более 100 тысяч домов. Из них 9 тысяч – по новым правилам.
В июне 2021 года президент РФ подписал закон, согласно которому газопровод бесплатно будут доводить до земельных участков граждан. В стране также введен институт единого оператора газификации.
"Интервью": Игорь Баранов – о социальной газификации
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