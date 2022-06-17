Гнездо дроздов обнаружили в Жулебинском лесопарке

В Жулебинском лесопарке горожане обнаружили гнездо дроздов. На кадрах видно, как несколько птиц мирно отдыхают в дупле дерева.

Ранее очевидцы показали кадры с птенцами дятла на юго-востоке Москвы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.