Пес устроил пожар на кухне в одном из домов в американском штате Миссури

Собака устроила пожар в одном из домов в США. Случай зафиксировала домашняя видеокамера. Пес залез лапами на газовую плиту, пока хозяева отсутствовали. Как только собака покинула помещение, на кухне быстро вспыхнул огонь.

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