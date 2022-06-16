Движение затруднено на Киевском шоссе из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "НаМКАДе в пробке МСК"

Движение на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково осложнено из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, на 31-м километре шоссе по направлению в сторону Москвы столкнулись несколько автомобилей.

На месте работают оперативные городские службы. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на Пятницком шоссе в Московской области столкнулись пять автомобилей. Авария произошла около 07:00 16 июня на 25-м километре Пятницкого шоссе.

В результате происшествия пострадал один человек. Его доставили в медучреждение с телесными повреждениями.

