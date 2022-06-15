В Златоусте машина скорой помощи сбила человека

В Челябинской области, в Златоусте, под колеса машины скорой помощи попал пешеход. Последствия ДТП сняли очевидцы.

Молодой человек перебегал дорогу по переходу. Медики заявили, что ехали на экстренный вызов с включенным сигналом и проблесковыми огнями. Пострадавшего госпитализировали. В обстоятельствах аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД.

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