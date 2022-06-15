Специалисты устранили утечку на теплосети у метро "Братиславская"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты устранили утечку воды после прорыва трубы с теплой водой у станции метро "Братиславская" в Марьине. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Вытекание воды по адресу улица Братиславская, 8, ликвидировано. Специалисты локализовали поврежденный участок теплосети... <...> Проводятся ремонтные работы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что водоснабжение горожан в результате аварии нарушено не было. В пресс-службе пояснили, что прорыв произошел из-за гидравлических испытаний трубопровода в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Инцидент произошел ранее в среду. По словам очевидцев, вода под напором била из канализационного люка у метро "Братиславская" на несколько метров. На место происшествия были вызваны сотрудники коммунальных служб.

