Городские службы локализовали утечку воды на Тверском бульваре

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы столицы локализовали утечку воды на проезжую часть на Тверском бульваре. Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

"Вытекание воды на проезжую часть в районе Тверского бульвара, дома 22, локализовано. Весь объем воды приняла водосточная сеть", – отмечается в сообщении.

На данный момент коммунальщики проводят уборку территории проезжей части и обследуют инженерные коммуникации.

Уточняется, что водоснабжение потребителей идет в обычном режиме. Движение транспорта не ограничено.

Ранее утечка воды произошла на Новочеркасском бульваре в Марьине, когда трубы готовили к отопительному сезону. Водоснабжение после ЧП на теплотрассе удалось быстро восстановить.

