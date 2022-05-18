В Марьине восстановили водоснабжение после аварии на теплотрассе. Утечку локализовали. Воду подают по резервным схемам. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Утечка воды произошла на Новочеркасском бульваре, когда трубы готовили к отопительному сезону. Кипяток бил из-под земли. Сейчас участок огорожен. На месте продолжают работать городские службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.