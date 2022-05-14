Беспорядки на Шри-Ланке не останавливают российских туристов. Рейсы туда по-прежнему летят, люди покупают путевки.

Остров сейчас переживает самый тяжелый экономический кризис с 1948 года. Жители устраивают массовые протесты и требуют смены власти. Безопасно ли в курортной зоне? Что говорят туроператоры и отдыхающие – в сюжете телеканала Москва 24.