Очевидцы рассказали об утечке горячей воды в Марьине

В Марьине из-под земли бил кипяток. Утечка на теплосети привела к тому, что паром заволокло целую улицу. Об этом сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании.

Очевидцы сообщили, что данное происшествие привлекло внимание жильцов дома, где произошло ЧП.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.