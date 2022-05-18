ФСБ задержала сторонника украинских неонацистов, повредившего опоры ЛЭП в Кузбассе

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Сотрудники ФСБ и МВД задержали сторонника украинских неонацистов, подозреваемого в повреждении двух опор ЛЭП в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"В городе Кемерове задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области", – говорится в сообщении.

У задержанного были изъяты два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, канистры с бензином и бутылки с зажигательной смесью, два боевых ножа, крепежные болты с поврежденных опор ЛЭП, схемы расположения полицейских отделений и военкоматов Кемерова и личный дневник, содержащий информацию о совершенных диверсиях.

В настоящее время задержанный дает признательные показания.

Ранее двое боевиков были уничтожены в Махачкале в ходе контртеррористической операции. Боевики готовили теракт на одном из энергетических объектов столицы Дагестана, скрываясь в Ленинском районе города.

